Dragon Ball FighterZ: svelate le mosse di Kefla e le novità della Modalità Allenamento

Bandai Namco Entertainment ha fornito un bel po' di nuove informazioni sulle principali novità in arrivo per Dragon Ball FighterZ, picchiaduro di successo sviluppato da Arc System Works.

Tanto per cominciare, ha svelato le mosse che Kefla, la lottatrice che il prossimo 28 febbraio inaugurerà il Season Pass 3 di Dragon Ball FighterZ. La donna Saiyan più forte di sempre avrà due Attacchi Speciali (Fast Cannon Ball e Gigantic Breaker), il Super Attacco Speciale Gigantic Ray (lancia delle scariche di Ki a mezz'aria) e il meteor attack Gigantic Boost. I possessori del Season Pass potranno cominciare ad utilizzare Kefla con due giorni d'anticipo rispetto a tutti gli altri giocatori, ovvero a partire dal 26 febbraio.

La compagnia giapponese ha inoltre approfittato per ricordarci dell'arrivo della nuova funzionalità Z Assist Select, che permetterà ai giocatori di selezionare un Attacco Assist fra i tre disponibili per ogni lottatore, e il Limit Break Super Power, che fornirà un potente boost agli attacchi dell'ultimo combattente della squadra rimasto in vita, per consentire ai giocatori di ribaltare l'esito dello scontro. Sono previste anche novità per la modalità allenamento: i personaggi del gioco appariranno sul campo di battaglia per insegnare ai giocatori come combattere, fornendo preziosi consigli. Inoltre, verranno aggiunti degli obiettivi che forniranno delle ricompense se verranno completati con successo.

Bandai Namco non ha svelato la data di debutto di queste novità, ma è molto probabile che dovremo attendere la fine del mese e il lancio della terza stagione dei contenuti. Intanto, è stato confermato che Dragon Ball FighterZ farà parte della line-up dell'EVO 2020.