Dragon Ball FighterZ: svelati i requisiti minimi e consigliati della versione PC

Con un aggiornamento della pagina dedicata nel negozio diha svelato i requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC di. Ecco a voi:

MINIMI

Sistema operativo: Windows 7/8/10 a 64-bit

Processore: AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5-3470, 3.20 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Radeon HD 6870, 1 GB / GeForce GTX 650 Ti, 1 GB

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Scheda audio: compatibili DirectX o chipset integrati

CONSIGLIATI

Sistema operativo: Windows 7/8/10 a 64 bit

Processore: AMD Ryzen 5 1400, 3.2 GHz / Intel Core i7-3770, 3.40 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Radeon HD 7870, 2 GB / GeForce GTX 660, 2 GB

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Scheda audio: compatibili DirectX o chipset integrati

Come vi sembrano? Paiono decisamente abbordabili, e sicuramente alla portata della maggior parte dei PC da gioco attualmente in circolazione.

Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Italia a partire dal 25 gennaio 2018 su Xbox One e PlayStation 4. Per la versione digitale su console e PC via Steam i giocatori interessati dovranno invece pazientare fino al giorno successivo. Il lancio sarà preceduto da un’Open Beta, che si svolgerà a partire dal 14 gennaio, accessibile in anticipo per coloro che hanno preordinato il gioco. Ieri, intanto, è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato a Vegeta SSGSS.