Dragon Ball FighterZ: la terza stagione introdurrà la funzione Z Assist Select

Durante la prima giornata delle World Tour Finals di Dragon Ball FighterZ, la produttrice del picchiaduro Tomoko Hiroki ha annunciato che la terza stagione vedrà il debutto di una nuova funzionalità chiamata Z Assist Select.

L'obiettivo del team, con la nuova stagione di contenuti, è quello di dare una rinfrescata all'intera esperienza di gioco, mantenendo quanto di buono è stato fatto, aggiungendo nuove funzionalità e bilanciando il gameplay laddove necessario. Questa nuovo approccio ha dato vita al sistema Z Assist Select, che permetterà ai giocatori di selezionare un Attacco Assist per i personaggi. Ognuno di questi avrà in dotazione tre differenti Attacchi Assist, ma sarà possibile sceglierne solamente uno nella schermata di selezione del lottatore. Grazie ad esso, i giocatori di Dragon Ball FighterZ potranno sviluppare nuovi modi per concatenare le combo e, di conseguenza, mettere in atto strategie di combattimento del tutto inedite.

Arc System Works sta anche lavorando al bilanciamento del gameplay con l'obiettivo di fornire ai giocatori una scelta più ampia ed evitare situazioni nelle quali un determinato lottatore viene scelto solamente per la sua stazza, oppure solo per il suo Z Assist. L'intenzione è anche quella di prevenire "partite a senso unico", e dare ai giocatori i mezzi per ribaltare il risultato anche se hanno un solo combattente rimanente. A tal fine, verrà introdotta una funzionalità specifica che sarà rivelata a tempo debito.

Non conosciamo la data di debutto della Stagione 3, né tantomeno i lottatori che introdurrà ad eccezione del già presentato Goku Ultra Istinto. Con tutta probabilità ne sapremo di più nel corso della finalissima del World Tour che si svolgerà in giornata odierna.