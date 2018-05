Dragon Ball FighterZ e The Division in diretta oggi dalle 17:00

Nella giornata di oggi (martedì 1 maggio) i canali Twitch e YouTube di Everyeye.it ospiteranno due nuove sessioni di live gameplay dedicate a Dragon Ball FighterZ e Tom Clancy's The Division. Le due dirette andranno in onda a partire dalle 17:00.

Si parte alle 17:00 con una nuova sessione di Dragon Ball FighterZ in compagnia di SchiacchiSempre, proseguendo poi alle 21:00 con The Division (feat. Giorno Gaming). Due titoli che negli ultimi giorni sono tornati a far parlare di sé tra notizie e annunci: parlando del picchiaduro di Arc System Works, infatti, Bandai Namco Entertaiment ha mostrato di recente il primo gameplay trailer dedicato a Vegeth Super Sayan Blu, senza dimenticare naturalmente l'annuncio ufficiale di The Division 2 a opera di Ubisoft, atteso sequel di cui conosceremo ulteriori dettagli al prossimo E3 2018 di Los Angeles.

Ricordiamo che le due dirette andranno in onda questo pomeriggio su Twitch e YouTube a partire dalle 15:00: vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.

A fondo pagina trovate il player Twitch in cui poter seguire le due trasmissioni in diretta. Non mancate all'appuntamento!