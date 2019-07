Dragon Ball FighterZ e The Surge tra i nuovi sconti per Xbox One e Xbox 360

Come ogni martedì Major Nelson ha annunciato i nuovi Deals with Gold per Xbox One e Xbox 360, con tantissimi nuovi giochi in offerta su Xbox Store per gli abbonati Xbox LIVE Gold. Le offerte riportate di seguito sono valide fino al 6 agosto.

Il focus della settimana riguarda i picchiaduro, in contemporanea con l'imminente avvio della nuova edizione del torneo EVO. Interessanti sconti su titoli come Dragon Ball FighterZ, SoulCalibur VI, Tekken 7 e Marvel vs Capcom Infinite, solamente per citarne alcuni.

Sconti Xbox One

Kingdom Hearts III Xbox One X Enhanced 40% DWG

F1 2019 Anniversary Edition Xbox One Game 30% DWG

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 Xbox One Game 75% DWG

MotoGP 19 Xbox One Game 20% DWG

The Surge – Augmented Edition Xbox Game Pass 75% DWG

Worms W.M.D Xbox Game Pass 67% DWG

DiRT Rally 2.0 Xbox One X Enhanced 50% DWG

Digerati Couch Co-Op Bundle Vol. 1 Xbox One Game 75% DWG

Super Volley Blast Xbox One Game 30% DWG

The Surge Xbox Game Pass 75% DWG

The Surge – A Walk in the Park Add-On 33% DWG

The Surge – The Good, The Bad And The Augmented Expansion Add-On 33% DWG

Time Recoil Xbox One Game 60% DWG

Industry Giant 2: 1980-2020 Xbox One Game 70% Spotlight

Gnomes Garden 2 Xbox One Game 60% Spotlight

Marvel vs. Capcom: Infinite – Deluxe Edition Xbox Game Pass 67% EVO Sale

Street Fighter 30th Anniversary Collection Xbox One Game 50% EVO Sale

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 Xbox One Game 60% EVO Sale

Mortal Kombat 11 Premium Edition Xbox One X Enhanced 15% EVO Sale

Capcom Beat ‘Em Up Bundle Xbox One Game 50% EVO Sale

Offerte Xbox 360

Tron: Evolution Backward Compatible 67% DWG

Toy Story Mania! Games On Demand 67% DWG

The Raven – Legacy of a Master Thief Episode 1 Arcade 90% DWG

The Raven – Legacy of a Master Thief Episode 2 Add-On 90% DWG

Fantastic Pets Games On Demand 90% DWG

LEGO Indiana Jones 2 Backward Compatible 67% DWG

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy Backward Compatible 60% DWG

The Raven – Legacy of a Master Thief Episode 3 Add-On 90% DWG

Darkstalkers Resurrection Games On Demand 80% EVO Sale

Final Fight: Double Impact Backward Compatible 75% EVO Sale

Puzzle Fighter HD Backward Compatible 75% EVO Sale

Street Fighter IV Backward Compatible 50% EVO Sale

Super Street Fighter IV Arcade Edition Backward Compatible 60% EVO Sale

Su Xbox 360 trovano spazio tra le offerte giochi come Tron Evolution, LEGO Star Wars II, Final Fight Double Impact, Puzzle Fighter HD e Street Fighter IV in versione Standard e Arcade Edition.