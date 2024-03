Dragon Ball FighterZ: si torna a combattere su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Il preannunciato prodo di Dragon Ball FighterZ su PS5 e Xbox Series X|S si concretizza quest'oggi, venerdì 1 marzo, con l'arrivo della versione ottimizzata del celebre picchiaduro di Arc System Works su sistemi Sony e Microsoft di ultima generazione.

L'edizione più aggiornata del fighting game edito da Bandai Namco attinge alla potenza computazionale e alle funzionalità più avanzate delle console di questa generazione per restituirci a schermo un'esperienza interattiva ancora più immersiva e frenetica.

Grazie all'introduzione del Rollback Netcode in Dragon Ball FighterZ, gli sviluppatori promettono di elevare il gameplay con una tecnologia che prevede gli input dei giocatori e riesce, così facendo, a ridurre i problemi derivanti dall'input lag nelle partite multiplayer.

Non mancano poi delle migliorie al comparto grafico, con degli effetti particellari ancora più ricchi di dettagli e una maggiore pulizia generale dell'immagine. I possessori delle versioni PS4 o Xbox One di Dragon Ball FighterZ possono effettuare l'aggiornamento alla versione PlayStation 5 o Xbox Series X|S in via del tutto gratuita.

Se amate i videogiochi tratti dalla serie animata di Akira Toriyama, vi consigliamo di ammirare le ultime immagini di Dragon Ball Sparking Zero con Super Saiyan 3 e Blue.