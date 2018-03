Dragon Ball FighterZ: il trailer di lancio di Broly e Bardock

pubblica trailer di lancio dei primi DLC di, disponibili dal 28 marzo. Broly e Bardock , saranno disponibili come DLC singoli e arriveranno ognuno con 5 colori alternativi per gli outfit, un avatar per la lobby e uno Z-Stamp.

Broly è uno degli ultimi sopravvissuti all’attacco di Freezer sul pianeta Vegeta che ha eliminato quasi tutti i Sayan. La possente corporatura del leggendario Super Sayan gli conferisce una gittata incredibile e una potenza enorme. Il suo Ultimate Attack Gigantic Meteor gli consente di sorvolare l’avversario e lanciare all’istante una potentissima sfera di energia.

Bardock, padre di Radditz e Goku, ha perfezionato le sue abilità vincendo numerose battaglie ed è un personaggio facile da apprendere ma difficile da padroneggiare. Estendere le sue combo non è semplice, ma i suoi attacchi letali sono estremamente difficili da respingere.

Il suo Revenge Assault Attack trasforma Bardock in un Super Sayan, convogliando la potenza della misteriosa razza aliena.



Entrambi i personaggi sono inclusi nel FighterZ Pass, che comprende 8 lottatori in totale. Broly e Bardock avranno ognuno la propria dramatic scene, come mostrato nel nuovo trailer.