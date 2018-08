Dragon Ball FighterZ: un trailer mostra le caratteristiche della versione Nintendo Switch

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di Dragon Ball FighterZ, permettendoci di vedere in azione la versione Nintendo Switch del titolo. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Il video introduce le feature principali della versione Nintendo Switch di Dragon Ball FighterZ, come i controlli semplificati per il Joy-Con (con cui eseguire mosse speciali in modo più immediato) e il multiplayer locale fino a 6 giocatori.

Il trailer, inoltre, ci permette di dare un ulteriori sguardo al comparto tecnico del gioco. Il picchiaduro 2D di Arc System Works riuscirà a girare a 60fps fissi anche sulla console ibrida, grazie al lavoro di ottimizzazione svolto sul motore Unreal Engine.

Ricordiamo che la versione Nintendo Switch di Dragon Ball FighterZ sarà disponibile a partire dal prossimo 27 settembre. Vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima alla notizia.