Dragon Ball FighterZ : trailer per il nuovo personaggio Androide 21

Mentre l'attesissimosi appresta ad arrivare sugli scaffali,ha pubblicato l'ultimo trailer dedicato ai personaggi del picchiaduro con protagonista l', nuovo personaggio ideato dallo stesso Akira Toriyama.

Nel filmato vediamo Androide 21 trasformarsi dopo aver mangiato un macaron, assumendo una forma somigliante a Majin Buu. A differenza dell'ultimo malvagio della serie Z, questa trasformazione le conferisce una lunga coda, e la sua sinistra aura si presenta di colore rosso. Come Majin Buu, anche Androide 21 sarà in grado di trasformare i nemici in dolcetti.

Dragon Ball FighterZ uscirà nei negozi europei il 25 gennaio, e sarà disponibile anche in edizione da collezione. Per tutti i dettagli sul nuovo picchiaduro di Arc System Works, vi invitiamo a consultare la nostra recensione.