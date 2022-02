Dragon Ball FighterZ: un trailer svela la data di lancio d Android 21 (Lab Coat)

Come promesso una settimana addietro, Bandai Namco Entertainment ha ravvivato il Dragon Ball Games Battle Hour 2022 svelando finalmente la data di debutto di Android 21 (Lab Coat) in Dragon Ball FighterZ.

Nonostante abbia già quattro anni di attività alle spalle, il picchiaduro di Arc System Works non intende affatto andarsene in pensione, e dopo aver ospitato ben tre generazioni di lottatori si appresta a dare il benvenuto anche ad Android 21 (Lab Coat), versione umana della villain majin che i giocatori di Dragon Ball FighterZ hanno già avuto modo di conoscere nel gioco base.

Al Battle Hour Android 21 (Lab Coat) s'è guadagnata una trailer tutto per sé che fissa al 24 febbraio il debutto in FighterZ. Il filmato fornisce un'infarinatura della sua storia, che coinvolge molto da vicino anche Android 16, prima di mostrarla in battaglia mentre sfoggia le sue mosse. Gli spettatori del Battle Hour hanno già avuto modo di vederla ampiamente in azione, dal momento che durante il Team Draft Tournament di Dragon Ball FighterZ tutti i partecipanti sono stati obbligati ad utilizzarla almeno una volta. Trovate le repliche dei due giorni del torneo in calce a questa notizia.

Il prezzo del DLC non è stato ufficializzato, ma ci aspettiamo gli stessi 4,99 euro che hanno caratterizzato tutti gli altri personaggi aggiuntivi lanciati dal 2018 a oggi. Dragon Ball FighterZ è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, oltre che su PS5 e Xbox Series X|S in retrocompatibilità.