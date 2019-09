Dragon Ball FighterZ: ecco a voi il trailer ufficiale di Gogeta Super Saiyan Blue

Mancano ormai solo pochi giorni al debutto ufficiale di Gogeta in versione Super Sayian Blue nel roster di Dragon Ball FighterZ e, per celebrarne l'imminente arrivo, Bandai Namco ha appena pubblicato un nuovo trailer interamente dedicato alla fusione tra Goku e Vegeta.

Oltre a permetterci finalmente di vedere la divertente danza con la quale i due protagonisti si uniscono senza l'ausilio degli orecchini Potara, il filmato ci mostra il personaggio combattere contro un trio formato da Janenba, Broly e Cooler. Nel corso dell'incontro potrete assistere all'esecuzione delle varie e spettacolari mosse speciali del lottatore, che fino ad ora si erano viste solo di sfuggita grazie ad una serie di screenshot ad alta risoluzione.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Gogeta Super Sayian Blue entrerà a far parte del roster di Dragon Ball FighterZ a partire dal prossimo giovedì 26 settembre 2019. Il lottatore sarà gratuito per tutti i possessori del FighterZ Pass 2, mentre tutti gli altri potranno acquistarlo singolarmente al prezzo di circa 5 euro su PC (Steam), PS4 (PlayStation Store), Xbox One (Microsoft Store) e Nintendo Switch (eShop).

Avete già dato un'occhiata agli splendidi screenshot in 4K di Gogeta SSGSS?