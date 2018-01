Dragon Ball FighterZ: trapela in rete la possibile lista degli 8 personaggi aggiuntivi

Nelle scorse ore è trapelata su ResetEra una lista degli otto personaggi che potrebbero debuttare in futuro income contenuti scaricabili.

Gli otto nomi, a quanto pare, sono stati ottenuti grazie al data mining della versione PC, che è approdata su Steam nel corso della giornata di ieri 26 gennaio. Ecco a voi:

Broly Bardock Zamasu (Fuso?) Vegito (Blue?) Cooler Androide 17 (Ranger) Goku versione base Vegeta versione base

Tenete presente che nulla di quanto riportato è stato confermato in via ufficiale da Bandai Namco Entertainment oppure da Arc System Works, essendo semplicemente il risultato di alcune ricerche effettuate dai fan, per cui vi consigliamo di prendere tali informazioni con le pinze. Segnaliamo che in rete è apparso anche un altro presunto leak, ma è stato ritenuto meno affidabile poiché non comprende Androide 17.

Cosa ne pensate di questa possibile lista? Vi riterreste soddisfatti in tal caso? Vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per il titolo è previsto un FighterZ Pass contenente, appunto, otto misteriosi personaggi.