Dragon Ball FighterZ: trapela in un leak un video gameplay di Broly

Come ricorderete, qualche tempo fa è stato annunciato Broly come nuovo personaggio in Dragon Ball FighterZ, in arrivo tramite DLC. Dopo le prime anticipazioni su Broly stesso, oggi sono trapelate altre novità sul nuovo lottatore, tra cui un video di gameplay in cui lo si vede finalmente in azione.

Nel video, che è già stato rimosso da altre parti, per cui è possibile che venga presto eliminato anche qui, si possono notare alcune mosse prese dalla sua versione in Dragon Ball Super, e si vede già che sarà un personaggio piuttosto diverso dalle precedenti varianti apparse su Dragon Ball FighterZ.

Nel filmato infatti, Broly utlizza il suo attacco speciale Blaster MEteor, e dopo essersi potenziato diventando Super Saiyan, mantiene la sua forza ed effettua ancora più danni. In pratica più il combattimento va avanti, più diventa forte.

Se il suo arrivo nel gioco vi incuriosisce, vi ricordiamo che in questo weekend si terrà il Dragon Ball FighterZ Tour in Giappone, per cui è possibile che vedremo un altro po' di gameplay di Broly durante l'evento.

Attualmente manca ancora una data d'uscita per il DLC di Dragon Ball FighterZ dedicato a Broly. Quanto attendete il suo DLC? Nell'attesa, date un'occhiata agli screenshot ufficiali dedicati a Broly.