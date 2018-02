Dragon Ball FighterZ: tre nuovi update in arrivo tra febbraio e fine marzo

, il nuovo picchiaduro basato sul manga/anime ideato da Akira Toriyama, è giunto sul mercato accolto dal favore di critica e giocatori. Tuttavia, il gioco sviluppato da, ha sofferto di alcuni problemi tecnici dal lancio, specialmente sul versante della connettività.

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo video quest'oggi, con cui ha delineato la roadmap dei prossimi update che andranno a fixare i problemi di Dragon Ball FighterZ. Iniziando con la patch in arrivo a fine febbraio, il gioco si aggiornerà nuovamente a metà e fine marzo, in modo da risolvere gradualmente tutti i problemi riscontrati ad oggi. Potete visionare il filmato in cima alla notizia.

Dragon Ball FighterZ è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Bandai Namco ha recentemente mostrato Bardock e Broly (facenti parte del primo DLC del gioco) con due brevi teaser trailer.