Dragon Ball FighterZ: un'ora di gameplay da Lucca Comics & Games 2017

Durante il Lucca Comics & Games 2017 abbiamo potuto giocare a, il nuovo picchiaduro diin uscita il 25 gennaio 2018 su PC, PS4 e Xbox One. Con l'occasione abbiamo realizzato un video gameplay della durata di un'ora: lo trovate in cima.

I nostri Todd e Alessandro Bruni se le sono date di santa ragione a Dragon Ball FighterZ, mettendosi alla prova con la demo del gioco disponibile a Lucca Comics & Games 2017. Come annunciato da Bandai Namco Entertainment, il titolo sarà disponibile in Italia a partire dal 25 gennaio 2018 su Xbox One e PlayStation 4, e dal 26 gennaio in formato digitale per console e PC via Steam (e altri negozi digitali).

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Everyeye.it sarà presente a Lucca Comics & Games 2017 dal 1° al 5 novembre, riservando una serie di sorprese a tutti i visitatori: sulle nostre pagine trovate il programma completo dell'evento.