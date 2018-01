Dragon Ball FighterZ: un salto nel passato con la versione PC settata a dettagli minimi

è approdato anche su PC nella giornata di ieri, ene ha approfittato per provare a fare qualcosa di davvero singolare.

Un membro della redazione ha infatti deciso di fare un salto nel passato settando tutte le impostazioni del gioco al minimo, facendolo girare in modalità finestra e scalando la risoluzione al 20%. Giocato in questo modo, il nuovo picchiaduro di Arc System Works somiglia ad un titolo per Game Boy Advance, o come dice lo stesso fautore di questa brillante idea, "sembra di emulare un gioco per console portatili di 15 anni fa". Tutto ciò non ha alcuna utilità pratica, ma è piuttosto divertente. Trovate un assaggio nell'immagine condivisa in calce, ma se volete vedere il titolo in azione in un filmato vi rimandiamo alla fonte originale. Cosa ne pensate?

Dragon Ball FighterZ è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nelle scorse ore è trapelata in rete una lista (assolutamente non confermata) con gli otto personaggi che potrebbero essere aggiunti in futuro come contenuti scaricabili. Se avete appena cominciato a giocare, potrebbe tornarvi utile la nostra guida ricca di consigli e strategie per iniziare.