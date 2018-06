Dragon Ball FighterZ uscirà quest'anno anche su Nintendo Switch

Durante il Nintendo Direct E3 2018, la casa di Kyoto e Bandai Namco Entertainment hanno annunciato che Dragon Ball FighterZ verrà pubblicato anche su Nintendo Switch nel corso di quest'anno!

L'eccellente picchiaduro di Arc System Works seguirà quindi il medesimo iter di Dragon Ball Xenoverse 2, anch'esso arrivato sull'ibrida diverso tempo dopo l'uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC. Al momento le informazioni a nostra disposizione sono poche: non è stata svelata una data d'uscita più precisa e non conosciamo i dettagli tecnici del porting.

Dragon Ball FighterZ può vantare un roster comprendente ben 24 lottatori, una selezione tra i più celebri del manga/anime come Goku (SS, SSGSS), Vegeta (SS, SSGSS), Gohan (in versione giovane e adulta), Frieza, Cell, Kid Buu e Beerus, solo per citarne alcuni. Il cast è inoltre in espansione, dal momento che nelle altre versioni del gioco sono già stati aggiunti combattenti come Broly, Bardock, Vegito SSGSS e Zamasu Fuso (inclusi nel FighterZ Pass). Nella sua recensione dello scorso gennaio, Filippo Facchetti gli ha assegnato un eccezionale 9,5 definendolo come "la cosa più bella accaduta ai videogiochi di Dragon Ball dai tempi di Budokai 3".