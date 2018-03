Dragon Ball FighterZ: vediamo la mod di Goku Ultra Istinto in azione

Lo youtuber Super ha pubblicato un nuovo video gameplay di Dragon Ball FighterZ , mostrandoci in azione le nuove mod che permettono di giocare nei panni di(Mastered) e. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Il video gameplay pubblicato da Super ci permette di vedere le movenze di Goku Ultra Istinto e Vegeta Blue Evolution, i due personaggi introdotti nella versione PC di Dragon Ball FighterZ grazie al lavoro dei modder (le relative mod possono essere scaricate a questo indirizzo).

Parlando proprio di Goku Ultra Istinto, ricordiamo che questo personaggio è stato aggiunto ufficialmente al roster di Dragon Ball Xenoverse 2 con il recente Extra Pack 2, DLC che ha introdotto anche Jiren, Ranger C-17 e Fuu. Per quanto riguarda i nuovi DLC di Dragon Ball FighterZ, invece, nella giornata di ieri è stato annunciato un nuovo Commentator Voice Pack che includerà le voci originali di Chichi, C-18 e Videl.

Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. Per conoscere tutte le altre novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.