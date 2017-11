Dragon Ball FIghterZ: vediamo l'utilizzo in battaglia delle Sfere del Drago

Nel corso di una diretta streaming recentemente trasmessa da, è stato svelato il funzionamento delle Sfere del Drago all'interno di, picchiaduro sviluppato dache uscirà a gennaio sue console.

La meccanica delle Sfere del Drago, che pare essere stata mostrata involontariamente nel corso della diretta, permette ai giocatori che le hanno collezionate tutte e sette di esprimere un desiderio nel corso del match. Grazie al video e alla traduzione pubblicata su Twitter dall'utente @HiFightTH -che trovate in cale alla notizia -, scopriamo così che premendo la levetta analogica o il d-pad potremmo esprimere un determinato desiderio:

direzione in alto per il ripristino completo della salute;

direzione a sinistra per resuscitare un compagno di squadra;

direzione a destra per ottenere potenza illimitata;

direzione in basso per ottenere l'immortalità.

Al momento non è ancora chiaro come collezionare le Sfere del Drago, ma certo è che le ricompense offerte da Shenron sapranno dare ai giocatori la giusta motivazione per andarne a caccia.

Dragon Ball FighterZ è atteso il 25 gennaio 2018 su Xbox One e PlayStation 4, mentre le edizioni digitali sia per PC che console usciranno il 26 gennaio.