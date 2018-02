Dragon Ball FighterZ: Vegeta Black Rosé e Gohan Blanco? È possibile, grazie alle mod!

Come vi abbiamo già riferito ieri, molti giocatori si stanno sbizzarrendo nella creazione di mod per la versione PC di. Uno di essi, ad esempio, ha importato nel gioco i modelli diin versione base e didalla saga di

Quest'oggi, invece, vi mostriamo altre due creazioni. L'utente Mizumi ha creato una mod interamente dedicata a Vegeta Black Rosé. CrossCoder, invece, ha creato ed importato Gohan Blanco! Potete vedere il frutto del loro lavoro nei video condivisi in apertura e in calce alla notizia. Cosa ve ne pare? Si tratta di mod relativamente semplici, realizzate alterando i colori dei personaggi già presenti, ma in futuro ne arriveranno sicuramente di più complesse. Già quella di Baby Vegeta, ad esempio, è frutto di una modifica più profonda.

Dragon Ball FighterZ è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se state giocando al picchiaduro di Arc System Works potrebbe tornarvi utile la nostra guida su come guadagnare velocemente Zeni.