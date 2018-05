Dragon Ball FighterZ: Vegito SSGSS e Zamasu Fuso arrivano domani, ecco il launch trailer

A partire da domani 31 maggio, Vegito SSGSS e Zamasu Fuso saranno finalmente giocabili in Dragon Ball FighterZ. I due nuovi personaggi aggiuntivi saranno disponibili sia per l’acquisto singolo sia come parte del FighterZ Pass (che include un totale di 8 personaggi).

Per festeggiare, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio che potete ammirare in apertura di notizia. Assieme ai due lottatori, verrà introdotta anche una dramatic scene. Vegito SSGSS e Zamasu Fuso sono infatti i protagonisti di un'intensa battaglia nella saga di Trunks del Futuro di Dragon Ball Super, che gli sviluppatori hanno ben pensato di replicare all'interno del titolo. Pochi giorni fa la compagnia pubblicò una serie di screenshot che mostrano i momenti salienti di tale combattimento.

Vegito SSGSS è il frutto della fusione Potara tra Goku e Vegeta. Avendo ereditato tutte le caratteristiche di Goku sia di Vegeta, è un combattente a tutto campo che lotta con molteplici tipi di attacco. Il suo Meteor Ultimate Attack è la Final Kamehameha, mentre il potere combinato dei due Saiyan gli consente di lanciare Ki-Blast sia a terra che in volo. Vegito Blue può anche sfoderare una Spada mentre lancia il suo Ultimate Attack chiamato Spirit Excalibur

Zamasu Fuso è una potente divinità nata dalla fusione Potara tra Zamasu del Futuro e Goku Black. È un lottatore unico, capace di lanciarsi in aria dopo i suoi attacchi e di muoversi con agilità in tutte le direzioni. Il suo attacco Ultimate si chiama Divine Wrath, un potente colpo che è in grado di scagliare con l'uso di un solo dito.

Vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.