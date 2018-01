Dragon Ball FighterZ: la versione PC implementerà il sistema di protezione Denuvo

ha annunciato che la versione PC diimplementerà il sistema di protezione

Si tratta ormai di una consuetudine per la casa giapponese, visto che ha optato per la sua adozione in tutte le sue recenti produzioni pubblicate su PC. L'informazione, in ogni caso, non è riportata in maniera diretta sulla pagina dedicata di Steam, bensì all'interno dell'Accordo di Licenza per l'Utente Finale (EULA). In aggiunta, il titolo di Arc System Works utilizzerà anche EasyAntiCheat, per proteggere la componente multiplayer dai giocatori scorretti.

Denuvo continua ad essere molto discusso, dal momento che in alcuni casi si è rivelato inefficace, come accaduto recentemente con South Park: Scontri Di-Retti, violato in un giorno. Diversa invece la situazione con Assassin's Creed Origins, dove riesce ancora a resistere.

Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Italia a partire dal 25 gennaio 2018 su Xbox One e PlayStation 4. Per la versione digitale su console e PC i giocatori interessati dovranno invece pazientare fino al giorno successivo. Vi ricordiamo che è ora attiva l'Open Beta su console per tutti coloro che hanno preordinato il gioco, mentre per tutti gli altri lo sarà dalle 9:00 di domani 13 gennaio.