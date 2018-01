Dragon Ball FighterZ: la Video Anteprima del nuovo picchiaduro di DBZ e DB Super

A pochi giorni dall’arrivo dell’attesissimonei negozi di tutto il mondo, il team diha messo a disposizione dei videogiocatori una open beta per verificare sia la resistenza sia i punti deboli dell’infrastruttura online del titolo.

Ad ogni nostra nuova prova, il picchiaduro targato Bandai Namco si riconferma come uno dei migliori tie-in mai realizzati. La Open Beta ci ha permesso di provare con mano le principali modalità di gioco con undici personaggi in sei diverse arena basate sulle location più rappresentative della saga di Akira Toriyama.

La Beta Pubblica di DragonBall FighterZ è stata recentemente estesa di 24 ore, in questo modo Bandai Namco vuole offire a tutti la possibilità di provare il gioco prima del lancio, scusandosi per i problemi di server che hanno afflitto la fase di test. Il nuovo picchiaduro di Dragon Ball sarà disponibile dal 25 gennaio in Italia nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.