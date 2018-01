Dragon Ball FighterZ: un video confronto per le versioni PS4 Pro e Xbox One X

GamingBolt ha pubblicato un nuovo video confronto di Dragon Ball FighterZ , mettendo a paragone il comparto grafico del gioco su. Il filmato, della durata complessiva di 4 minuti, è stato riportato in cima alla notizia.

Dopo l'analisi tecnica di Digital Foundry, in cui è emerso che Dragon Ball FighterZ gira alle risoluzioni native di 1620p su PlayStation 4 Pro e 1800p su Xbox One X (arrivando in entrambi i casi ai 4K grazie alle tecniche di upscale), in questo nuovo filmato possiamo apprezzare un confronto grafico diretto tra le due versioni del gioco, prendendo a riferimento le stesse scene di combattimento.

Il titolo, inoltre, riesce a mantenere un frame rate fisso di 60fps su entrambe le piattaforme, garantendo in ogni caso un'esperienza di gioco perfettamente fluida e bella da vedere. Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.