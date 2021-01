Dragon Ball FighterZ: in video tutte le mosse di Super Baby 2

Come promesso qualche giorno fa, il team di sviluppo di Dragon Ball FighterZ ha dato il via nel corso del weekend ad una diretta streaming interamente dedicata al prossimo lottatore aggiuntivo del picchiaduro: Super Baby 2.

La diretta in questione, durata quasi tre ore, ha permesso ai fan del titolo targato Arc System Works di scoprire tutte le combo e le mosse che potranno essere eseguite con il nuovo personaggio proveniente da Dragon Ball GT. Tra le particolarità di Super Baby 2 troviamo una mossa speciale di livello 3 che, in maniera simile a quanto visto con il piccolo Goku in versione GT di avere animazioni e damage output diversi in base al numero di alleati che sono stati messi al tappeto. Una delle mosse del lottatore gli consente anche di trasformarsi in un enorme scimmione dorato in grado di togliere quasi metà indicatore della salute al lottatore nemico che subisce il colpo.

Prima di lasciarvi al filmato dello Showcase di Super Baby 2, vi ricordiamo che il personaggio sarà disponibile a partire dal prossimo 15 gennaio 2021 in forma gratuita per i possessori del Fighter Pass 3 e a pagamento per chi deciderà di acquistarlo singolarmente. Sapevate che anche Gogeta SSJ4 sta per arrivare in Dragon Ball FighterZ?