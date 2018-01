Dragon Ball FighterZ: Video Recensione del nuovo picchiaduro basato sulla serie di Akira Toriyama

Nato dalla collaborazione trasi è rivelato un picchiaduro semplicemente meraviglioso, un connubio perfetto di tecnicismo ed immediatezza.

Dragon Ball FighterZ è un gioco che saprà esaltare non solo i fan del capolavoro di Akira Toriyama, ma anche tutti gli amanti del genere. Si tratta, insomma, senza ombra di dubbio, del miglior tie-in dedicato a Dragon Ball dai tempi di Budokai 3.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Dragon Ball FighterZ ricordandovi che il gioco uscirà in Italia il 25 gennaio in formato retail su PlayStation 4 e Xbox One, il giorno successivo in formato digitale su PlayStation Store, Xbox Store e PC (via Steam).