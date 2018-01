Dragon Ball FighterZ: video unboxing della Collector's Edition

Ci avviciniamo sempre più all'atteso debutto di, il nuovo promettente picchiaduro didedicato al mondo ideato da Akira Toriyama.

Nel frattempo, la testata di IGN.com ha avuto la fortuna di ricevere la Collector's Edition del titolo, contenente la copia di gioco in formato fisico accompagnata dai seguenti bonus: una CollectorZ box, una steelbook esclusiva, un diorama di Son Goku di 18 cm in esclusivo stile "Manga Dimension", e tre artbook. Potete dare uno sguardo a tutti i contenuti inclusi nell'edizione speciale visionando questo video.

Dragon Ball FighterZ sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 26 gennaio 2018. Recentemente, Bandai Namco ha rivelato l'ultimo personaggio giocabile all'interno del roster, Androide 21, ed ha inoltre confermato che il gioco includerà le loot box per elementi estetici, ma non presenterà alcuna forma di microtransazioni. Per ulteriori informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra anteprima.