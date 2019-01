Dragon Ball FighterZ: weekend di gioco gratis su Xbox One per gli utenti Gold

Bandai Namco offre un Free Weekend di Dragon Ball FighterZ su Xbox One, esclusivo per gli abbonati Xbox LIVE Gold. Da oggi e fino al 27 gennaio tutti gli utenti Gold potranno giocare gratis con il picchiaduro di Arc System Works.

Ribadiamo come l'iniziativa Free Play Days sia limitata ai soli abbonati Xbox LIVE Gold, al momento non ci sono notizie di un weeekend di gioco gratis su PlayStation 4 e PC. Per tutto il fine settimana inoltre Dragon Ball FighterZ è in vendita su Xbox Store a prezzo scontato: la FighterZ Edition può contare su un prezzo ridotto del 60% mentre la Standard Edition riceve un taglio del 50%.

Ricordiamo che nel weekend Bandai Namco dovrebbe svelare i primi dettagli sul FighterZ Pass Season 2 di Dragon Ball FighterZ, l'unico personaggio confermato ufficialmente per la seconda stagione di contenuti è Jiren, restiamo quindi in attesa di saperne di più.