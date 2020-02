Dragon Ball FighterZ: World Tour Finals commentate in italiano da SchiacciSempre

Uno dei eventi più attesi dagli appassionati di Dragon Ball FighterZ sta finalmente per cominciare: oggi 8 e domani 9 febbraio si svolgeranno al Pavillon Baltard vicino a Parigi le World Tour Finals 2019/2020, che decreteranno il vincitore della Stagione 2.

Coloro che avranno modo di partecipare all'evento troveranno un villaggio a tema Dragon Ball con diverse attività, intrattenimento, negozi e molte sorprese. Inoltre, il film Dragon Ball Super: Broly sarà trasmesso la domenica prima dell’inizio del torneo finale. Tutti gli altri, potranno godersi la competizione comodamente da casa in streaming: a tal proposito, siamo felici di farvi sapere che le fasi finali del torneo saranno commentate in italiano da Gioseph The Gamer e da SchiacciSempre, quest'ultimo un volto perfettamente noto a tutti gli amanti di picchiaduro che ci seguono sul canale Twitch di Everyeye.

L'inizio delle fasi finali del torneo è previsto per le ore 15:00 dl 9 febbraio, orario a partire dal quale prenderà il via la diretta sul canale Twitch di Red Bull Italia con il commento di SchiacciSempre. Per chi non lo sapesse, durante la finalissima si scontreranno i 16 giocatori più forti scelti in questo modo: 12 selezionati in base alla graduatori mondiale ufficiale, 3 dedicati ai vincitori di specifici eventi offline e 1 riservato al vincitore del Last Chance Qualifier che si svolgerà oggi 8 febbraio. Le final seguiranno la struttura del Round Robin, con quattro gruppi di quattro giocatori chiamati a sfidarsi tutti contro tutti.