Il Dragon Ball FighterZ World Tour torna nel 2019/2020! Tutti i dettagli

Dopo il successo riscosso dal campionato inaugurale nel 2018/19, Bandai Namco Entertainment è lieta di annunciare il ritorno del Dragon Ball FigherZ - World Tour nel 2019/2020

Il Dragon Ball FighterZ - World Tour 2019/2020 è un torneo globale che prenderà il via nel corso di questo mese e durerà fino all’inizio del 2020, per una durata complessiva di circa 8-9 mesi. Giocatori da tutto il mondo si sfideranno nel corso dell’anno per decidere chi sarà il Super campione alle Dragon Ball FighterZ - World Tour Red Bull Finals in Francia.

I migliori 16 giocatori saranno decisi in base agli eventi Saga con la formula “chi vince prende tutto”, ai punti accumulati nel corso del tour agli eventi “Tenkaichi” e Saga, o tramite la Last Chance Qualifier. Ci saranno tre eventi Saga nel corso del tour: EVO, Dragon Ball FighterZ - World Tour Red Bull Saga Spain e Dragon Ball FighterZ - World Tour Red Bull Saga Japan. Il vincitore di ciascun evento si assicurerà un posto alle finali. Altri dodici posti saranno assegnati ai giocatori con il maggior numero di punti alla fine del tour, incluso i punti ottenuti durante gli eventi Saga e Tenkaichi.

Gli eventi Tenkaichi saranno eventi offline che si terranno in tutto il mondo, consentendo ai giocatori di competere per i punti, così da scalare le classifiche. Ulteriori dettagli su questi eventi saranno svelati molto presto, intanto i giocatori interessati possono già iscriversi per partecipare al primo evento Tenkaichi ai CEO a questo indirizzo. Infine, l’ultimo posto disponibile sarà assegnato a un giocatore durante la Last Chance Qualifier, che si terrà in Francia il giorno prima della finalissima. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito ufficiale del Dragon Ball FighterZ - World Tour.