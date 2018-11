Dragon Ball FighterZ e Xenoverse 2: disponibile l'Anime Music Pack 2

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato l'Anime Music Pack 2, un pacchetto scaricabile che può essere acquistato al prezzo di 14,99 euro sia dai giocatori di Dragon Ball FighterZ che da quelli di Dragon Ball Xenoverse 2.

Al suo interno sono contenute 11 tracce musicali tratte dai celebri anime Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kai e Dragon Ball Super. Ecco la track-list completa:

Chouzetsu☆Dynamic! by Kazuya Yoshii Genkai Toppa × Survivor by Kiyoshi Hikawa Yoka Yoka Dance by Batten Showjo Tai Hero ~Kibou no Uta~ by Flow DRAGON SOUL by Takayoshi Tanimoto Unmeino Hi ~Tamashii VS Tamashii~ by Hironobu Kageyama Kyuukyokuno Battle (Instrumental) Moetsukiro!! Nessen Ressen Chou Gekisen BGM Shio Yobu Cell Game Tenka Wakemeno Choukessen!! Dragon Ball Z Z BGM

In cima alla notizia potete ascoltare un'anteprima delle canzoni. Cosa ne pensate? Tra di esse figura una delle vostre preferite? L'Anime Music Pack 1 venne invece messo in vendita allo stesso prezzo e con lo stesso numero di tracce lo scorso mese di marzo. Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Xenoverse 2 sono entrambi disponibili all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Il primo dei due si è aggiornato ieri dando il benvenuto al FighterZ Tournament.