Dragon Ball FighterZ e Xenoverse 2 a quota otto milioni di copie ciascuno

Bandai Namco ha annunciato che Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Xenoverse 2 hanno raggiunto e superato quota otto milioni di copie vendute ciascuno, un gran successo per i due più recenti giochi ambientati nell'universo di Akira Toriyama.

Per festeggiare questo traguardo Bandai Namco ha annunciato una nuova campagna promozionale che prevede contenuti extra e ricompense per tutti i giocatori. Nello specifico la campagna Raid Boss Battle Jiren Full Power di Dragon Ball Xenoverse 2 si terrà dal 12 al 18 novembre e i partecipanti riceveranno un Satan Badge e 80 TP Medal. Le campagne di Dragon Ball FighterZ sono invece tre:

La prima si tiene dal oggi e fino al 20 novembre e permetterà a tutti di giocare con Bardock, Broly, Zamasu (Fuso) e Gogeta (SSGSS) mentre Goku, Vegeta, Freezer e Android 17 saranno gratis dal 20 al 28 novembre, infine dal 28 novembre al 7 dicembre i personaggi gratuiti saranno Jiren, Videl, Goku (GT), Janemba, Gogeta (SSGSS) e Broly (DBS).

Indubbiamente un buon risultato per i giochi di Dragon Ball targati Bandai Namco che negli anni hanno conquistato una fanbase indubbiamente molto vasta, la community è in attesa dell'annuncio di Dragon Ball FighterZ 2 e Dragon Ball Xenoverse 3, al momento non sappiamo se i due gi e ochi siano in sviluppo e niente è stato annunciato dal publisher.