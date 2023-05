Dragon Ball FighterZ e Xenoverse 2 volano oltre 20 milioni di copie, nuovo DLC in uscita

Bandai Namco Games Japan ha voluto festeggiare con un Tweet i risultati di Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Xenoverse 2, questi due videogiochi di Dragon Ball hanno venduto oltre dieci milioni di copie ciascuno riscuotendo un buon successo di pubblico e critica.

Dragon Ball Xenoverse 2 è stato lanciato su PlayStation 4, PC e Xbox One nell'ottobre 2016 per poi arrivare su Nintendo Switch nel 2017 e su Google Stadia nel 2019. Dragon Ball FighterZ invece è uscito nel 2018 su PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One, un aggiornamento per PS5 e Xbox Series X/S è attualmente in fase di sviluppo.

I due giochi continuano dunque a ricevere nuovi contenuti come parte del supporto post lancio, Dragon Ball Xenoverse 2 in particolare vedrà la pubblicazione del DLC Hero of Justice Pack 2 giovedì 11 maggio, questo pacchetto include Gohan (Beast) giocabile insieme a Orange Piccolo e Piccolo (Power Awakening) ma arrivano anche quattro quest, due missioni extra, uno stage aggiuntivo, cinque costumi ed accessori, sette skills, cinque Super Souls e ben quindici nuove illustrazioni per le schermate di caricamento.

L'ultimo gioco di Dragon Ball uscito sul mercato, Dragon Ball The Breakers, è stato accolto tiepidamente, la speranza dei giocatori è che Bandai Namco possa presto annunciare Dragon Ball Xenoverse 3 o Dragon Ball FighterZ 2.