Dragon Ball FighterZ: Zamasu Fuso si presenta nel primo trailer ufficiale

Poco fa Bandai Namco Entertainment ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Zamasu Fuso, il nuovo personaggio aggiuntivo di Dragon Ball FighterZ.

Grazie al filmato, condiviso in apertura di notizia, possiamo ammirare per la prima volta il suo peculiare moveset. Zamasu Fuso è una potente divinità, uno dei villain più temuti di tutta la serie Dragon Ball Super e frutto della fusione tra Zamasu del Futuro e Goku Black (grazie agli orecchini Potara). Viene descritto come un lottatore unico, capace di librarsi in aria dopo i suoi attacchi e di muoversi con agilità in tutte le direzioni. Il suo attacco Ultimate si chiama Divine Wrath, un potente colpo che è in grado di scagliare con l'uso di un solo dito.

Zamusu Fuso farà il suo debutto nel roster assieme a Vegeth Super Saiyan Blu prossimamente, in una data non ancora svelata da Bandai Namco. Con loro due, il numero dei lottatori aggiuntivi compresi nel FighterZ Pass salirà a quattro. I rimanenti non sono ancora stati annunciati ufficialmente, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbero essere Goku Base, Vegeta Base, Androide 17 e Cooler.

Vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Potete vedere Zamasu Fuso in azione anche in alcuni screehshot ufficiali pubblicati nei giorni scorsi.