Dragon Ball Games Battle Hour 2022: il calendario completo dell'evento online

Dopo aver annunciato il Dragon Ball Games Battle Hour 2022, i rappresentanti di Bandai Namco, Shueisha e Toei Animation si riaffacciano sui social per illustrare le attività previste nel corso della prossima edizione dell'evento mediatico dedicato, ovviamente, a Dragon Ball e ai suoi milioni di appassionati.

L'evento verrà trasmesso dal vivo in tutto il mondo nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 febbraio: nella cornice del Games Battle Hour 2022 verranno svelate tutte le ultime novità su Dragon Ball, tra cui manga, anime, film, videogiochi, statuette da collezione, giocattoli e tanto altro.

La due giorni a tema Dragon Ball organizzata da Bandai Namco e dai suoi partner commerciali sarà ricca di sorprese per tutti i fan, come sottolinea lo stesso publisher nipponico nell'invitare gli utenti a presenziare allo show e interagire con gli altri membri della community per creare i propri avatar, fare il tifo e commentare in diretta gli annunci dell'evento.

Durante lo spettacolo sarà possibile anche le battaglie tra i migliori giocatori al mondo di titoli come Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Super Card Game, Dragon Ball Legends e Super Dragon Ball Heroes. Non mancherà poi una finestra aperta sul torneo a squadre di Dragon Ball FighterZ, con la partecipazione dei migliori giocatori in una battaglia multiregionale per la conquista del Team & Draft Tournament. Ma non è tutto!

Sempre nella cornice dello show che si terrà tra il 18 e il 19 febbraio verranno presentate le caratteristiche di gameplay più importanti di Dragon Ball The Breakers e ci sarà una proiezione speciale di Dokkan Data '22 per ripercorrere gli ultimi sette anni dall'uscita di Dragon Ball Z Dokkan Battle. I produttori dei videogiochi legati alla serie di Dragon Ball si uniranno alle celebrazioni per competere nelle arene digitali di Dragon Ball Z Budokai 2: a guidare la squadra ci sarà il produttore del gioco, Daisuke Uchiyama (attualmente presidente e CEO di BANDAI NAMCO Studio Inc.) insieme ai produttori dell'evento precedente e un gruppo di giovani produttori.

Nel corso dell'evento sarà inoltre possibile ascoltare la sigla d'apertura della serie animata Dragon Ball insieme a tutti i fan con una speciale performance che verrà trasmessa rigorosamente dal vivo, con la partecipazione di Hironobu Kageyama, U-ya Asaoka e Hiroki Takahashi.