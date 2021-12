Dragon Ball Games Battle Hour 2022: FighterZ e Kakarot tra i giochi del nuovo evento

In collaborazione con Shueisha INc. e Toei Animation Co.,LTD., Bandai Namco Europe S.A.S. ha annunciato che il Dragon Ball Games Battle Hour 2022, un evento online trasmesso dal vivo in tutto il mondo (alcune regioni e paesi potrebbero essere esclusi), si terrà il 19 e 20 febbraio 2022.

In Europa, l’evento sarà trasmesso nelle seguenti fasce orarie (CET):

Dall’1:00 alle 6:00 del 19 febbraio 2022

Dalle 18:00 del 19 febbraio 2022 alle 02:00 del 20 febbraio 2022

Dopo il grande successo riscosso dalla prima edizione a febbraio 2021, il Dragon Ball Games Battle Hour di quest’anno offrirà ancora più novità sul meglio che il franchise di Dragon Ball ha da offrire, tra manga, anime, videogiochi e action figure. Durante l’evento, ci saranno anche molte competizioni e partite d’esibizione.

Per Dragon Ball FighterZ, si terrà il "World Championship", che determinerà il miglior giocatore al mondo tra tutti i vincitori delle “Finali regionali”, un torneo che vedrà sfidarsi i migliori giocatori classificati provenienti da Europa, Giappone e America del Nord. Per Dragon Ball Super Card Game, ci sarà una sfida da sogno tra il vincitore del “World Championship 2021” e il vincitore del precedente Dragon Ball Games Battle Hour. Per quanto riguarda Dragon Ball Legends, ci sarà di nuovo un programma speciale. Inoltre, un evento speciale di Super Dragon Ball Heroes vedrà sfidarsi tra loro 6 giocatori dal Giappone, suddivisi in due squadre in alcune battaglie 3 contro 3. Un maestro della cucina cinese sarà sul palco per creare alcuni piatti di Dragon Ball Z Kakarot nello speciale programma di cucina "Kakarot Cooking".