Dragon Ball Games Super Showcase in programma il 15 gennaio

Bandai Namco America ha annunciato che il 14 gennaio (15 gennaio alle 01:00 del mattino in Italia) trasmetterà uno speciale livestream denominato Dragon Ball Games Super Showcase, dedicato ai giochi basati sulla popolare serie anime/manga di Akira Toriyama.

Durante lo show avremo "notizie, sorprese e interviste sui prossimi giochi di Dragon Ball e sui contenuti in arrivo su Dragon Ball FigfhterZ e Xenoverse 2", questa la descrizione dell'evento diffusa dal publisher. Con ogni probabilità Bandai Namco potrebbe annunciare in questa occasione l'uscita in Europa e Nord America di Super Dragon Ball Heroes World Mission per Nintendo Switch.

Il gioco è stato annunciato al momento per il solo mercato giapponese tuttavia l'Australian Classification Board ha valutato il titolo lo scorso mese di novembre, facendo pensare ad un possibile approdo dello stesso nei territori occidentali. Ne sapremo certamente di più la prossima settimana.