Dragon Ball: Goku lotta contro il Covid-19 in un bizzarro filmato

La voglia di superare l'emergenza da Covid-19 è così forte che qualcuno ha deciso di esorcizzare la situazione che stiamo vivendo con un simpatico video a tema Dragon Ball.

Il filmato, realizzato dai ragazzi del canale YouTube GamebillStudio utilizzando i modelli presenti in Hyper Dragon Ball Z Team Z2, vede il giovane Saiyan lottare con tutte le proprie forze contro l'enorme virus. Ad un certo punto della battaglia fanno il loro ingresso anche Piccolo, Mr Satan, Majin Bu, Vegeta e, anche se fuori contesto, Ryu di Street Fighter. Come potete facilmente immaginare, uno dopo l'altro i leggendari guerrieri infliggono dei potenti colpi al Coronavirus e a dargli il colpo di grazia è Goku nella forma di Super Saiyan. Il video viene poi chiuso con la classica schermata di Game Over dei vecchi picchiaduro, con tanto di timer per il "povero" virus sconfitto.

A proposito della celebre serie, sapevate che Dragon Ball Xenoverse 2 potrebbe presto essere annunciato per PS5 e Xbox Series X? Vi ricordiamo inoltre che mancano solo pochi giorni all'arrivo di Goku Ultra Istinto in Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro 2D targato Arc System Works per il quale sono previsti ancora tre lottatori aggiuntivi.