Dragon Ball incontra God of War in uno stupendo disegno fan-made

Dragon Ball e God of War sono due opere piuttosto diverse tra loro, una di matrice orientale, l'altra occidentale. Nonostante ciò, entrambe hanno per protagonisti esseri incredibilmente potenti ed esplorano a più riprese il concetto di divinità. Non è raro, quindi, imbattersi in fan di entrambe le serie, alcuni dei quali anche molto talentuosi.

Uno in particolare, che su Reddit si fa chiamare AFatKidOnASeesaw, ha realizzato una stupenda fan-art che funge da perfetto punto d'incontro tra le due opere. L'autore ha fatto leva sul parallelismo tra Kratos/Atreus e Maestro Muten/Goku, focalizzandosi sul rapporto tra allievo e maestro, e ha provato ad immaginare come sarebbero i due personaggi di Dragon Ball se venissero calati nell'universo narrativo dell'ultimo God of War. Ecco che Maestro Muten, nella sua forma più potente in assoluto, con i giusti accorgimenti e il Leviatano in pugno è diventato una variante perfetta di Kratos. Il piccolo Goku, con un arco tra le mani, si è invece trasformato in Atreus. Trovate lo stupendo artwork allegato in calce a questa notizia, fateci sapere cosa ne pensate!

A proposito del gioco di Santa Monica Studio, il director Cory Barlog ha dichiarato che gli piacerebbe vedere God of War su PC, ma purtroppo la decisione finale non spetta a lui, bensì a Sony che detiene tutti i diritti del franchise.