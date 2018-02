Dragon Ball invade il mondo di GTA V grazie ad una nuova mod

Una folle mod realizzata da ‘JulioNIB’ vi permette di prendere il controllo di Son Goku, protagonista del celeberrimo manga/anime di Dragon Ball , all'interno di

L'autore, già noto per le mod crossover tra GTA V e Hulk, Ghost Rider, Iron Man e Crysis, ha pubblicato su YouTube un video dimostrativo, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Come potete facilmente osservare, la mod è piena zeppa di glitch e animazioni poco curate, ma resta parecchio divertente ammirare Son Goku (capace di trasformarsi in SSJ, SSJ2, SSJ3 e SSJ4) radere al suolo con estrema facilità la metropoli di Los Santos. Goku è in grado di volare trasportandosi facilmente da un punto all'altro, nonché di sferrare alcuni dei suoi colpi più noti, come ad esempio il Destructo Disc, il Ki Blast, il Kamehameha e la distruttiva Genki Dama.

Se interessati a provare in prima persona, vi rimandiamo a questo indirizzo, dove potrete avviare il download. Cosa ne pensate di questa stravagante mod?