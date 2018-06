Dragon Ball Legends è adesso disponibile gratuitamente su dispositivi iOS e Android

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato Dragon Ball Legends, un nuovo gioco di combattimento e azione, appositamente pensato per mobile, che permette ai giocatori di sfidare avversari di tutto il mondo in tempo reale e affrontare battaglie PVP sia a casa che on-the-go. Il titolo è disponibile ora come download gratuito su App Store e Google Play.

In Dragon Ball Legends sono presenti, tra gli altri, Goku e un trio di personaggi inediti disegnati dal creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama, che includono Shallot, un Saiyan del passato, Zahha, un magico spadaccino inviato da un mondo lontano, e un misterioso uomo incappucciato.

Dragon Ball Legends è stato originariamente annunciato durante una campagna di pre-lancio a marzo e da allora, ha battuto il record di Bandai Namco Entertainment di tutti i tempi superando i 4.5 milioni di iscritti. Per festeggiare questo grande traguardo, tutti gli utenti che inizieranno a giocare a partire da oggi, riceveranno Goku, Frieza, un personaggio raro e i Cristalli del Tempo (usati per invocare i lottatori nel gioco) durante il download. “Dragon Ball Legends presenta un sistema di combattimento innovativo, gestibile con un solo dito che consente ai giocatori di tutti i livelli di esperienza di combattere come Goku, Gohan e Vegeta”, ha dichiarato il produttore Keigo Ikeda.