Dragon Ball Legends: Broly si unisce ai personaggi giocabili

Tramite un aggiornamento software il team di Dragon Ball Legends ha annunciato che Broly, il Super Saiyan Leggendario, si unisce al roster di personaggi giocabili per il gioco smartphone. La sua Summon, tuttavia, sarà disponibile per un periodo di tempo limitato.

Broly è un nuovo personaggio della categoria Sparking ed è una Summon Legend Rising. Per ottenerlo non dovrete far altro che investire i vostri Cristalli nelle Evocazioni, riuscendo così a sbloccare il leggendario Super Saiyan.

Broly, tuttavia, sarà disponibile per le Summon solo per un periodo di tempo limitato, per la precisione 20 giorni: inizierà oggi (venerdì 8 giugno) e scadrà giovedì 28 giugno alle ore 08:00. In calce, insieme a un'immagine che conferma il personaggio, vi proponiamo un video pubblicato dagli account social di Dragon Ball Legends.

Broly è l'antagonista di tre OVA della serie di Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della Leggenda, Sfida alla Leggenda e L'irriducibile Bio-Combattente. Il personaggio è ovviamente una vecchia conoscenza per i fan del franchise di Akira Toriyama, tra anime e videogiochi in cui è costantemente comparso come personaggio giocabile.

In Dragon Ball Super è stata introdotta invece Kale, una versione femminile del SSJ Berserker appartenente all'Universo 6.

Giocherete nei panni di Broly in Dragon Ball Legends?