Dragon Ball Legends: la lista di tutti i personaggi attesi nel roster

Dopo l'annuncio di Dragon Ball Legends arrivato in occasione delladi San Francisco, possiamo dare una prima occhiata ai vari personaggi attesi nel roster, preparandoci al lancio del gioco atteso entro il 2018 su

Di seguito elenchiamo i 6 personaggi inclusi nella demo di Dragon Ball Legends, dando quindi per scontato che saranno disponibili anche nella versione completa del gioco.

Goku Super Saiyan

Piccolo

Pan

Vegeta

Frieza

Nappa

Più in basso riportiamo i lottatori che sono apparsi nel trailer ufficiale di Dragon Ball Legends. Sebbene non siano stati confermati ufficialmente, la loro comparsa nel roster rimane altamente probabile.

Nuovo personaggio creato da Akira Toriyama

Perfect-form Frieza

Master Roshi

Krillin

Future Trunks

Androide 18

Bardock

Captain Ginyu

Broly

Kid Gohan

Supreme Kai

Cell

Kid Buu

Interessante notare come Goku sia stato confermato nella sola forma Super Sayan (vedremo diverse versioni dello stesso personaggio?), e come il nuovo personaggio originale creato da Akira Toriyama potrebbe essere a sua volta un Sayan (almeno a giudicare dall'armatura e dalla coda). Nell'attesa di conoscere ulteriori informazioni sul gioco, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Dragon Ball Legends, ricordandovi che sono state aperte le pre-registrazioni per la versione Android.