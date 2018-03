Dragon Ball Legends: un nuovo picchiaduro 3D annunciato per smartphone

Durante la GDC 2018,ha annunciato, picchiaduro 3D per piattaforme mobile basato sulla tecnologia

Purtroppo non ci sono molti dettagli sul progetto, tra i primi personaggi confermati troviamo Freezer, Nappa, Junior e Goku, il Cloud permetterà di ottimizzare l'infrastruttura online e di garantire partite in multiplayer con un lag minimo.

Il lancio di Dragon Ball Legends è previsto entro il 2018 su iOS e Android, restiamo in attesa di ulteriori informazioni in merito. In calce alla notizia trovate un primo video gameplay del nuovo picchiaduo di Dragon Ball per mobile.