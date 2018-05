Dragon Ball Legends è ora disponibile su Android, a giugno arriverà su iPhone e iPad

Quest'oggi Bandai Namco Entertainment ha pubblicato Dragon Ball Legends su dispositivi mobili con sistema operativo Android. Gli utenti in possesso di iPhone e iPad dovranno invece pazientare fino al 14 giugno.

Si tratta di un gioco di combattimento in 3D caratterizzato da una grafica cel-shading e dalla presenza del doppiaggio per i lottatori. Propone scontri online in tempo reale 1 contro 1 basati su un sistema di carte. I controlli sono molto intuitivi, poiché affrontabili su un singolo tocco, mentre i vari combattimenti vanno a comporre una vera e propria storyline.

Davvero tanti i personaggi inclusi, tra i quali figurano: Goku, Piccolo, Pan, Vegeta, Frieza, Nappa, Master Roshi, Krillin, Trunks del Futuro, Androide 18, Bardock, Capitano Ginyu, Broly, Gohan, Supreme Kai, Cell e Kid Buu. Presente, inoltre, anche un nuovo lottatore creato appositamente per l'occasione da Akira Toriyama, potete ammirarlo nell'immagine in basso.

Allegati a questa notizia trovate il trailer ufficiale e un video di gameplay. Dragon Ball Legends può essere scaricato gratuitamente direttamente dal Play Store installato sui vostri dispositivi oppure dal seguente indirizzo. Su iPhone e iPad, ricordiamo, arriverà il 14 giugno.