Dragon Ball Legends: primo trailler e pre-registrazioni aperte su Android

Come riportato nella giornata di ieri, alla GDC di San Francisco Bandai Namco Games ha annunciato Dragon Ball Legends per iOS e Android . Oggi la compagnia ha pubblicato il primo trailer del nuovo picchiaduro diper Mobile.

Dragon Ball Legends è un picchiaduro con elementi RPG e meccaniche da Trading Card Game, il gioco è interamente basato su tecnologia Cloud e presenta un comparto grafico 3D di alto livello, oltre a un sistema di controllo ottimizzato per i dispositivi portatili.

Dragon Ball Legends permetterà di vivere una storia completamente nuova scritta in collaborazione con Akira Toriyama, il quale ha anche disegnato un personaggio inedito, visibile nell'immagine pubblicata incalce alla notizia. In apertura trovate invece il primo trailer del gioco, inoltre segnaliamo che su Google Play sono aperte le pre-registrazioni per la versione Android. DB Legends uscirà nel corso del 2018 sulla piattaforma di Big G e su iOS, distribuito come Free-To-Play.