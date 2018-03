Dragon Ball Legends: problemi con le registrazioni, alcuni smartphone non sono compatibili

Nella giornata di ieri,ha aperto le pre-registrazioni per Dragon Ball Legends , nuovo titolo mobile in arrivo entro fine anno su iOS e Android. Alcuni utenti stanno però riscontrando problemi con la fase di registrazione.

Secondo numerose testimonianze, sembra che il Play Store retituisca un messaggio di errore in caso di dispositivo non compatibile, Bandai Namco non ha diffuso una lista dei device supportati e attualmente non è chiaro quali smatphone Android siano in grado di far girare Dragon Ball Legends.

La casistica è varia, c'è chi fa sapere di aver riscontrato problemi anche con terminali recenti come Samsung Galaxy S7 e S8, probabilmente a causa del sistema operativo (Android 8.0 Oreo) mentre su iPhone sembra che le pre-registrazioni siano aperte solamente a coloro che possiedono un device aggiornato almeno ad iOS 11.

La beta di Dragon Ball Legends permette di provare il gioco con sei personaggi, ovvero Goku Super Saiyan, Piccolo, Pan, Vegeta, Frieza e Nappa, il trailer ufficiale però mostra anche altri lottatori come Crilin, Future Trunks, Androide 18, Bardock, Broly, Cell e Kid Buu, i quali dovrebbero essere presenti nella versione completa. Dragon Ball Legends è ancora privo di una data di uscita, il lancio è fissato indicaticativamente nel corso del 2018 su smartphone e tablet iOS e Android.