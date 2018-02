Dragon Ball, Mila & Shiro, Holly e Benji: tuffi nel passato tra le news Anime di ieri

Una giornata all'insegna del passato, quella della giornata di ieri (martedì 20 febbraio) nella sezione: uno sguardo al presente e al futuro, certo, ma non bisogna dimenticare alcune ricorrenze o avvenimenti che strizzano l'occhio agli anni Ottanta. Vediamo le migliori news o articoli di ieri a tema Anime.

Per chi non lo sapesse, infatti, il 20 febbraio del 1986 andava in onda il primissimo trailer che annunciava la trasmissione nipponica della trasposizione anime di Dragon Ball: di lì a poco avrebbero esordito proprio gli episodi iniziali della leggendaria avventura di Son Goku e Bulma.

Su Italia 1, invece, Mediaset ha scelto di dedicare uno spazio del suo palinsesto mattutino al ritorno di Mila & Shiro - Due cuori nella pallavolo, storico anime sportivo negli anni Ottanta che verrà trasmesso a partire dalle 8:10 dal lunedì al venerdì, con una cadenza di un episodio al giorno.

Tra passato, presente e futuro si pone invece Holly e Benji - Captain Tsubasa, altro storico anime e manga a tema sportivo che nel mese di aprile riceverà una serie anime remake, che verrà trasmessa in Giappone ma che non ha ancora una data di lancio italiana. Propri ieri abbiamo ricevuto in Rete un nuovo trailer di Holly e Benji.

Ma guardiamo ancora più avanti: abbiamo ricevuto qualche novità sul seguitissimo anime di ONE PIECE e aggiornamenti sulla terza stagione di Tokyo Ghoul:re, sequel dell'acclamato Tokyo Ghoul che si appresta anche a sbarcare al cinema in versione live action.

E infine, quando riceveremo un trailer per l'attesissima terza stagione de L'Attacco dei Giganti? La serie tornerà sugli schermi nipponici nell'estate del 2018, sarebbe ora vederne una prima clip per saggiarne trama e animazioni.

Sul fronte degli approfondimenti infine, da ieri trovate nella sezione Articoli di Animeye la nostra recensione completa dell'arco di episodi 53-76 di Dragon Ball Super, che corrisponde al terzo pacchetto di messa in onda su Italia 1 avvenuta tra gennaio e febbraio 2018, nonché allo svolgimento completo della saga di Future Trunks con Black Goku e Zamasu.

Quali dei contenuti proposti avete trovato più interessanti?