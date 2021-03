Dragon Ball, One Piece, Naruto: statue Banpresto con il 10% di sconto da GameStopZing

Con l'approssimarsi delle festività pasquali, GameStopZing ha lanciato una nuova promozione che farà la felicità di tutti gli appassionati della collezione di statue Banpresto, che include dei prodotti ispirati ad alcuni degli anime più celebri in circolazione, e non solo.

Fino al 4 aprile, il giorno di Pasqua, esclusivamente sul sito ufficiale di GameStopZing è possibile acquistare oltre 300 statue Banpresto con il 10% sul prezzo di listino. Tra le tante, segnaliamo Goku Super Saiyan e Gohan Super Saiyan 2 di Dragon Ball Z a 17,98 euro l'uno, Gogeta Super Saiyan 4 (Big Bang Kamehameha) di Dragon Ball GT a 35,98 euro, Vegeta Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT a 22,48 euro, Naruto Big Size a 26,98 euro, Lupin Terzo v2 a 26,98 euro, Fujiko Mine a 16,20 euro, l'Ispettore Zenigata a 26,98 euro, Sailor Mars a 22,48 euro, Mokey D. Luffy di One Piece a 32,38 euro, Sabo (The Bonds of Brothers) a 53,98 euro, Gildo Tesoro con base a 18,90 euro, Q Posket Harry Potter a 17,98 euro e moltissime altre.

La selezione è estremamente vasta, pertanto vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di GameStopZing per consultarla nella sua interezza. La promozione è valida esclusivamente online fino al 4 aprile, ma oltre alla consegna a domicilio è consentito anche il ritiro in negozio, assicuratevi tuttavia di poter effettuare degli spostamenti dalla vostra abitazione nel rispetto delle normative vigenti.