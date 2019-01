Dragon Ball Project Z: Goku e Gohan in un'immagine promo del gioco

Bandai Namco nei giorni scorsi ha svelato l'esistenza di Project Z, un nuovo gioco basato sul popolarissimo franchise di Dragon Ball, rivelando per il momento soltanto che si tratterà di un Action RPG. I fan si appigliano ad ogni minima novità che trapela in Rete per cercare di carpire qualche indizio in più a riguardo.

Da pochissimo l'account ufficiale di Twitter dei videogame di Dragon Ball, ha postato un'immagine raffigurante Goku che tiene in braccio Gohan.

La foto è accompagnata da una didascalia che può essere tradotta con "L'Action RPG Project Z rappresenta un mondo di Dragon Ball mai espresso prima, nostalgico e nuovo".

La frase è in realtà un po' enigmatica: secondo i primi rumor infatti, sembrava che il titolo fosse ambientato all'inizio degli eventi di Dragon Ball Z, e che dovesse dunque seguire la storyline del manga e dell'anime. Ma dato che oltre all'aggettivo "nostalgico" è usato a più riprese anche "nuovo", è probabile che la timeline del gioco vada a coprire più di una sola serie.

Per il momento però si tratta soltanto di speculazioni, vista l'assenza di notizie ufficiali a riguardo. Ricordiamo però che sono previste novità in arrivo direttamente da Bandai Namco, il 26 e 27 gennaio, durante la finale del Dragon Ball FighterZ World Tour.

Restate dunque "sintonizzati" sulle nostre pagine, dove vi racconteremo di tutte le nuove informazioni sull'attesissimo nuovo videogame basato sul mondo creato da Akira Toriyama.